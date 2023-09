Vicenza, tutto pronto per l’Albinoleffe. Il probabile 11 con i nuovi innesti

A mercato concluso ora tutto l'interesse va sul campionato. Il Vicenza scenderà in campo il prossimo lunedì 4 settembre e sfiderà l'Albinoleffe, dove potrà testare gli innesti dal mercato. Nuovi arrivati che in realtà figurano principalmente in difesa. Parliamo di giocatori esperti, come Laezza, Rossi e Golemic, in grado di regalare tranquillità ed esperienza al reparto. Perché - secondo il direttore sportivo Matteassi - era ciò di cui aveva veramente bisogno il Lane, che ha anche puntato sul giovane profilo di Pellegrini per l'attacco. Insomma, un mix d'esperienza condita dall'imprevedibilità di qualche giovane talento. Insieme che potremo vedere all'opera per la prima giornata di campionato contro l'AlbinoLeffe, dove il Lane potrà contare certamente su un nuovo reparto arretrato. Probabilmente scenderanno in campo anche i due nuovi esterni De Col e Costa, o solo uno dei due. Mentre appare più complicato l'esordio dal primo minuto del giovane Pellegrini, magari a partita in corso.