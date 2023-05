Virtus Verona, Fabbro: “Sono venuto qui per il karaoke…I complimenti di Inzaghi”

Le parole del calciatore scaligero dopo la vittoria contro il Padova

Redazione ITASportPress

La Virtus Verona un mese prima della fine del campionato di Serie C Girone A lottava per non retrocedere poi la clamorosa rimonta. Michael Fabbro, attaccante classe '96 sta infatti disputando un gran campionato e, soprattutto, un'ottima coda playoff con la squadra scaligera, grande sorpresa di questa stagione in Lega Pro. TuttoC.com ha intervistato l'ex punta di Chievo e Siena.

Siete la rivelazione dei playoff.

"Azzardo: non solo dei play ma di tutta la stagione. Siamo arrivati settimi in un girone pieno di squadroni, il tutto dopo essere stati ultimi nella prima parte di stagione. Stiamo facendo un piccolo miracolo".

Intanto avete fatto fuori Novara e Padova.

"Contro i biancorossi avevamo un solo risultato disponibile su tre, era lo snodo fondamentale. Passata quella, ce la potremo giocare con tutti, sappiamo di poter dare fastidio a chiunque".

Il segreto?

"Scendiamo in campo con la testa libera e serena. Qui c'era tranquillità anche dopo le zero vittorie nelle prime 13 partite, figuriamoci se ce pressione adesso che stiamo andando al di là di ogni più rosea aspettativa. Cavalchiamo l'onda, siamo felici e spensierati".

Col Novara è arrivata anche la prima doppietta in carriera.

"È caduta nel momento migliore, sono davvero contento. Spero di continuare a trovare il gol con costanza. Ho vissuto momenti duri e difficili che mi hanno fatto maturare, ho un'esperienza che prima non avevo".

Da Pippo Inzaghi a Gigi Fresco. Difficile trovare due allenatori dalla carriera più diversa.

"Quando ho messo i video della doppietta su Instagram, mister Inzaghi mi ha scritto per complimentarsi. È sempre stato un esempio per me, da giocatore e da allenatore, semplicemente un grande".

E Fresco?

"Non c'è molto da dire perché ormai si sa tutto, i giornalisti hanno raccontato tante volte e nel dettaglio la sua incredibile vita. Che poi lui è proprio così, come lo vedi: il calcio e la famiglia sono la sua vita. Ci vede tutti come suoi figli, ti risolve qualsiasi problema. Pensa che alla fine della gara col Padova i giornalisti lo cercavano e lui chiamava la mamma a casa".

La Virtus Verona è famosa per la vacanza estiva che Fresco fa con i giocatori...

"Noi abbiamo il sogno di finire l'annata il 18 giugno, magari con una vittoria. Se succede una cosa del genere, penso potremmo chiedergli qualsiasi cosa. Direi almeno un mese alle Maldive (ride NdR)".

Milan, Chievo, Siena, Pisa, Ma come ci sei arrivato alla Virtus Verona?

"Già l'anno scorso il presidente Fresco mi aveva cercato. Io, però, dopo la Serie B pensavo di rimanere in cadetteria. Quest'anno ero fermo a ottobre, mi ha chiamato di nuovo e ho capito che era la squadra giusta per rilanciarmi. E poi mi ha convinto spiegandomi che ogni giovedì lui suonava il piano e i giocatori cantavano al karaoke (ride NdR)".

Questa sera, però, vedrai sicuramente il Milan...

"Eh, sarà dura. Spero con tutto il cuore che passi. Ho vissuto il rossonero nelle giovanili, non puoi che innamorartene. Il sogno enorme sarebbe quello di tornarci, non si sa mai nella vita...".