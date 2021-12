Lewandowski: “Commosso da parole Messi su Pallone d’Oro ma ci ho parlato poco perché…”

Parla il centravanti polacco

Torna a parlare Robert Lewandowski e lo fa alla Bild, come riportato anche da Goal. Il centravanti del Bayern Monaco ha voluto ribadire le sue sensazioni a proposito della recente assegnazione del Pallone d'Oro a Lionel Messi facendo riferimento al discorso della Pulce che ha chiesto pubblicamente un riconoscimento per lui vista la mancata edizione del premio di France Football nel 2020.

COMMOSSO - "Le parole di Messi sul fatto che ha detto che avrei meritato il Pallone d'Oro mi hanno davvero commosso. Queste non erano parole vuote, ma un momento piacevole della mia carriera", ha detto Lewandowski chiudendo anche una piccola polemica riguardo alcune sua parole travisate in passato.

DIALOGO - Il centravanti ha anche raccontato di aver avuto modo, seppur limitatamente, di parlare proprio con Messi dopo la cerimonia del Pallone d'Oro 2021: "Ho solo scambiato due parole con Leo di persona, perché il mio spagnolo non è molto buono. Ho parlato con Kylian Mbappe in inglese, e poi lui ha tradotto per Leo. È stata una grande serata".