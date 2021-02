L’Inter si gode Hakimi: nessun difensore in Europa come lui in zona gol

Bel successo dell’Inter contro la Fiorentina e momentaneo primato solitario in classifica in attesa di vedere la sfida del Milan. I nerazzurri esultano dopo il 2-0 al Franchi firmato da Barella e da Perisic. Ma è Achraf Hakimi, autore del passaggio decisivo per il secondo gol, a far brillare gli occhi ai tifosi interisti e ai fan. Nessuno è decisivo in zona gol, tra i difensori, come l’ex Borussia Dortmund.

Inter, nessun difensore come Hakimi

Come riporta Opta, grazie all’assistenza per Perisic in occasione del 2-0 dell’Inter al Franchi, Hakimi è diventato l’unico difensore dei top-5 campionati europei in corso ad aver preso parte ad almeno dieci reti della sua squadra. Per il classe 1998 parliamo di ben sei gol e quattro assist fino ad ora. Un vero missile, o se preferire una freccia, per Antonio Conte…