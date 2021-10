Locatelli si sposa: proposta di matrimonio e “si” social

Momento d'oro per il centrocampista italiano

Un gol nel derby della Mole per decidere la sfida a favore della sua Juventus, poi via con coraggio a chiedere la mano della sua compagna. Manuel Locatelli ha sfruttato la scia dell'entusiasmo per la vittoria contro il Torino per fare la proposta di matrimonio alla sua bella Thessa Lacovich.