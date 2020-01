“Lotteria” Praet: il centrocampista mette in palio una maglia autografata della… Sampdoria

Singolare iniziativa, quella lanciata sui social da Dennis Praet. Il centrocampista del Leicester, attraverso il proprio profilo Instagram, ha messo in palio una propria maglia autografata. La singolarità è che la maglia in questione non è della sua attuale squadra, bensì della Sampdoria, club che il belga ha lasciato la scorsa estate. Un post che, non a caso, ha scatenato le fantasie dei tifosi blucerchiati, che hanno chiesto a gran voce al giocatore di tornare a Genova.

POST – “Condividi questo posto nella tua storia e potresti vincere una mia maglia della Sampdoria autografata”, il contenuto del post pubblicato da Praet.