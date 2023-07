Tra la bufera Inter e l'interesse rivolto alla Juventus, sono state settimane intense per Romelu Lukaku. Nonostante non abbia ancora deciso il suo futuro, l'attaccante si è espresso sui propri profili social con una frase enigmatica: "Quando l'odio non funziona raccontano bugie". Ciò che più salta all'occhio è l'accenno a delle "bugie" che potrebbero essere collegate al rapporto con Beppe Marotta e alla conseguente uscita dei nerazzurri dalla trattativa. O anche all'interessamento del calciatore per la Juventus, vero fattore scatenante dell'intera soap opera.