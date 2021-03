Maguire, il palo da due passi contro il Milan è choc: “Ecco perché non faccio l’attaccante”. Ma sui social…

Rischia di costare davvero caro l’errore di Harry Maguire, capitano del Manchester United, nella sfida contro il Milan. L’1-1 finale maturato all’Old Trafford nell’andata degli ottavi di finale di Europa League lascia il passaggio del turno completamente aperto.

Tra gli episodi più incredibili della gara, il palo colpito dal difensore nel primo tempo. Corner per i Red Devils e tocco da due passi di Maguire che finisce sul legno. Un gesto tecnico che non è passato inosservato neppure sui social…

Maguire, il palo è clamoroso

Sa bene di aver commesso un errore pazzesco e per fortuna i suoi non lo hanno pagato troppo caro. Eppure, per Harry Maguire, le critiche non sono state meno veementi. Sui social, gli appassionati si sono davvero scatenati per il palo centrato che ha graziato il Milan. Lui, a fine gara, ai microfoni di BT Sport, ha provato a trovare delle scusanti: “Lo so, avrei dovuto fare gol. Ma non sono attaccante, e quell’azione dimostra il perché. Potevamo vincere e c’è rammarico per l’1-1 finale”, ha spiegato il difensore inglese che non è comunque sfuggito all’assalto ironico dei media…