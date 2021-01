Maicon e la scelta del Sona: “Mi ha dato l’opportunità di stare in campo e di imparare ancora. E mio figlio…”

Il suo ritorno in Italia ha fatto parlare a lungo. Maicon, ormai nuovo giocatore del Sona, ha fatto il suo esordio nella sfida, persa, con il Ponte San Pietro dello scorso weekend. Stessa voglia di fare bene e di vincere come in passato quando è stato tra i protagonisti dei successi dell’Inter del Triplete. Intervenuto ai microfoni di TgVerona, il Colosso ha raccontato i motivi della sua scelta di firmare per un club di Serie D rivelando anche l’opportunità per suo figlio di giocare con lui.

IL DEBUTTO DI MAICON

Maicon: la scelta del Sona e il futuro del figlio

“Volevo fare questo mestiere, sono stato fortunato ad avere giocato assieme a tanti campioni. La voglia di stare nel calcio è sempre la stessa, il Sona mi ha dato l’opportunità di stare in campo e di imparare ancora“, ha spiegato Maicon riguardo al suo ritorno in Italia e la decisione di firmare per un club di Serie D. “Il calcio è cambiato tanto da quando ho iniziato, sto imparando ancora delle cose; l’importante è che ci sia la voglia, sono contento di essere qui. Spero di dare il mio contributo”.

Ancora sul campionato e una curiosità su suo figlio: “L’importante è aiutare i compagni. Sono veramente felice qui, avevo tantissima voglia di tornare in Italia e rimarrò qua per tanto tempo”. Sull’ipotesi di giocare con suo figlio: “Speriamo, lui pensa sia facile fare la vita da calciatore. Si sta allenando, sta imparando, speriamo possa essere un grande giocatore, ma è ancora lunga”.