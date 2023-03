Malta-Italia, cambiano i numeri di maglia: sorpresa su chi prende la 10

Questa sera, domenica 26 marzo 2023, dalle 20:45, l' Italia di Roberto Mancini scenderà in campo contro Malta per la seconda partita della fase di qualificazione ad Euro 2024. Dopo il k.o. contro l'Inghilterra, gli Azzurri cercano il riscatto.

Per farlo, ci saranno dei cambiamenti, sia in campo in termini di scelte di formazione, sia a livello di numeri di maglia. La Nazionale, infatti, ha reso noti i numeri che saranno sulle spalle dei giocatori. Ci saranno delle differenze rispetto al primo match disputato pochi giorni fa, anche in base agli atleti convocati.