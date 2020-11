Maradona, guarigione lampo: medici ‘stupiti’ dalle sue capacità di recupero

Aveva fatto preoccupare tutto il mondo, del calcio e non solo. Diego Armando Maradona, adesso, sta meglio, e dopo l’operazione al cervello, pare rispondere estremamente bene tanto da “stupire” gli stessi medici per le sue capacità di recupero.

Maradona: le condizioni

“Diego sta molto meglio, è di buon umore e la sua capacità di recupero ci sorprende”. Sono queste le parole del suo medico Leopoldo Luque. “Però bisogna rimanere cauti”.”Non c’è nessuna complicazione neurologica ed è veramente sorprendente il modo in cui sta affrontando il decorso operatorio. In ogni caso bisogna dargli tempo di recuperare al 100% perchè ancora non lo è nonostante lui voglia già essere dimesso. Le 24 ore post intervento possono essere critiche ma con lui non è successo e lo staff medico è soddisfatto dalla sua risposta”.

Ai microfoni di Tyc Sports è intervenuto anche il numero uno del Gimnasia La Plata, club di Maradona, per parlare di come si comporterà la società rispetto alla situazione: “Deve riposare e recuperare con tranquillità. Deve stare attento alla sua salute e adesso ha bisogno di stare con i suoi familiari e di essere seguito dai dottori, poi se i medici diranno che può tranquillamente tornare in campo per noi sarà davvero perfetto. Al contrario noi ci faremo trovare pronti. Siamo contenti che l’intervento sia andato bene. Noi del Gimnasia adoriamo Diego”.