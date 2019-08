Maradona, tutta la verità: “Ecco perché mi sono operato…”

Dopo l’intervento al ginocchio destro, fortunatamente andato a buon fine, torna a parlare Diego Armando Maradona e lo fa sui propri canali social.

El Pibe de Oro sta lavorando per tornare in forma in seguito all’operazione, ma intanto ha voluto rispondere a diverse domande, e anche qualche critica, in riferimento ai motivi che lo hanno portato ad intervenire chirurgicamente. Sulla propria pagina Facebook, Maradona ha pubblicato un video, accompagnato anche da un breve testo, in cui mostra le immagini dei tanti colpi subiti nella sua carriera da giocatore. “Grazie mille a tutti per i messaggi e l’amore che mi inviate. Mi danno molta forza. Alcuni chiedono ‘Ma perché Maradona cammina così?’ O ‘Perché l’hanno fatto operare?’. Bene, per loro va questo video. Un grande abbraccio”, ha scritto l’argentino.