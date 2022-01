Marchisio ammette: “Supercoppa vinta dalla più forte. Il divario c’è…”

Il Principino commenta l'esito del derby d'Italia di Supercoppa

Dopo la vittoria dell'Inter in finale di Supercoppa italiana contro la Juventus, è tempo di analisi e di bilanci. Non solo da parte delle due squadre che dovranno capire cosa ha funzionato e cosa meno, ma anche dagli esperti o, come in questo caso, dagli ex. Con grande lucidità, anche Claudio Marchisio, storico ex centrocampista bianconero, ha analizzato su Twitter la sconfitta della Vecchia Signora a San Siro contro i rivali nerazzurri.