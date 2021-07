Marco Rossi: “Juventus favorita per scudetto. Allegri voglia di rivalsa”

Parla il CT dell'Ungheria

JUVENTUS - Dall'Italia alla Serie A con alcune riflessioni sulla Juventus e i suoi protagonisti: "CR7? È uno che può fare la differenza in qualsiasi momento, nell'ultimo campionato non ha dato forse la sensazione di essere continuo, ma in qualsiasi momento può essere decisivo perché ha una classe superiore a tutti e spesso riesce a farla valere". "Allegri?Evidentemente aveva un desiderio di rivalsa. Da un lato è possibile che non ci siano state le condizioni ottimali per andare altrove, dall'altro però credo che ci sia stato un desiderio di rivalsa. Quando è andato via si parlava del fatto che la Juventus non facesse spettacolo, ma alla fine poi si è visto che aveva fatto più spettacolo con Allegri che con altri".