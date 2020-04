Materazzi: “Nesta? Classe pura, metteva soggezione. Quando ai Mondiali si infortunò me la feci sotto…”

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, è stato colui che nel Mondiale 2006, conclusosi poi in trionfo per l’Italia, ha preso il posto di Alessandro Nesta, messo ko da un problema fisico durante la gara con la Repubblica Ceca. E proprio dell’ex calciatore della Lazio ha parlato nel corso di una diretta Instagram “Matrix”.

NESTA – “Giocare con Cannavaro è stato più semplice, lo conoscevo e siamo stati compagni di squadra all’Inter. Alessandro era classe pura, giocare con lui metteva anche un po’ di soggezione. Quando si fece male durante il Mondiale, me la feci sotto: non sapevo se ero contento di entrare o meno. Poi ruppi il ghiaccio”.

MATERAZZI PIZZICA LA JUVENTUS: “SE VINCE LA CHAMPIONS QUEST’ANNO NON VALE…”