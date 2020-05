Matri dice basta: “Mi ritiro, non voglio più sentirmi sopportato”

Alessandro Matri dice basta. L’attaccante, che lo scorso gennaio ha rescisso il proprio contratto con il Brescia, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro ai microfoni di Sky Sport: “Mi mancherà la vita da calciatore, ma non voglio più sentirmi sopportato. Ho realizzato i miei sogni e ho vinto tre scudetti: non posso certo lamentarmi della mia carriera”.

DECISIONE – “Come sono arrivato a questa decisione? Dopo aver visto come sono andati i primi sei mesi con il Brescia. Sono venuti un po’ a mancare gli stimoli e dal campo ho avuto risposte non positive. Non avevo più voglia di essere sopportato e non è nel mio carattere restare in un club dove non posso dare quello che serve. Una volta che mi sono svincolato ho ricevuto poche offerte e non ero convinto da nessuna di queste: ho preferito evitare figuracce. Soltanto un’occasione importante avrebbe potuto farmi ripartire”.

MATRI PAZZO DI BARZAGLI: “AVEVO IL SUO POSTER, ERA IL MIO PROTETTORE…”