Matri gioca Juventus-Inter… dalla panchina: “Pirlo ha già dato la sua impronta. Conte? Con lui…”

Interessante intervista rilasciata da Alessandro Matri a La Gazzetta dello Sport in vista di Juventus-Inter di Coppa Italia di questa sera. L’ex bomber ha avuto modo di soffermarsi sul derby d’Italia e anche sui due tecnici: Andrea Pirlo e Antonio Conte.

Matri: “Pirlo ha dato la sua impronta. Conte…”

“Pirlo? Ha sempre avuto qualcosa in più in campo, è un leader silenzioso che sta facendo valere le sue idee di calcio. Essere catapultato alla guida della Juve non è semplice, ho sempre pensato che avesse bisogno di tempo, però Andrea ha già dato la sua impronta alla squadra”, ha commentato Matri sul mister bianconero. Poi su Conte: “Credo che abbia già fatto un grande lavoro, dando stabilità, credibilità e costanza. L’Inter da due anni lotta per il titolo, non è più pazza come un tempo”.