Maxi Lopez: “Voglio portare il Crotone in A”

Lunga ed interessante intervista rilasciata dall’attaccante del Crotone Maxi Lopez ai canali ufficiali del club. L’argentino, alla sua prima esperienza nella lega cadetta italiana ha affrontato diversi temi legati all’attualità calcistica italiano e del proprio club. Dall’emergenza coronavirus e la ripresa delle attività, fino ai sogni futuri.

Maxi Lopez: l’esperienza

La Serie B dovrebbe ripartire e Maxi Lopez è pronto: “Il mio stato d’animo è buono, mi manca la quotidianità, allenarmi con i compagni e giocare la domenica ma in questo momento penso che sia meglio fare così: un passo alla volta per tornare alla normalità il prima possibile e tornare al calcio come prima”, ha detto l’attaccante che poi ha proseguito: Tornando al centro sportivo ho avuto buone sensazioni. Senso di liberazione, perché dopo tante settimane passate ad allenarmi in casa ovviamente è tutto diverso: iniziare a correre, sentire il profumo dell’erba e fare le prime corse è stato molto bello”.

Crotone, le ambizioni del bomber

Entusiasta dell’esperienza a Crotone, Maxi Lopez si sbilancia e ammette i suoi sogni: “Questa esperienza a Crotone è stata la prima in seconda serie: grazie ai compagni e ai tifosi che mi hanno fatto sentire subito a casa sia dentro che fuori il campo, si è rivelata una scelta bellissima della mia vita”. E senza timori, il centravanti prosegue: “Adesso l’obiettivo è quello di riportare il Crotone in Serie A. Personalmente è stato un anno difficile perché ho subito un infortunio che mi ha lasciato più di 3 mesi fuori. Sono stato per un po’ fuori ma non ho perso la voglia e la rabbia di voler dimostrare quello che posso dare e le mie capacità. Mi metterò sempre a disposizione dei compagni per portare avanti il nostro obiettivo”. “La stagione è stata molto positiva fin qui, tra alti e bassi ma sono convinto che se continuiamo così, con questo passo e con questa umiltà, possiamo fare cose importanti”.

Carriera

Infine una piccola parentesi relativa ai giocatori più forti con i quali Maxi Lopez ha giocato nella sua grande carriera: “Sono stato fortunato perché ho avuto modo di giocare con campioni di grandissimo livello che hanno fatto la storia del calcio. Se devo nominare qualcuno oltre a Lionel Messi, beh, dico Ronaldinho: l’ho beccato nel suo momento migliore della carriera”.

Anche in passato l’argentino aveva parlato della sua parentesi al Barcellona…