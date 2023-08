Mazzone, ultima intervista a Itasportpress: “Totti e Baggio assieme e succederà che… “

“Purtroppo quando si sta nel mondo del calcio ci sono situazioni del genere e si hanno forti dubbi, con la forza d’animo e la serenità bisogna accettare e sperare che hanno sbagliato in buona fede, altrimenti si respira un’aria pesante. Parlo io che spesso ho pagato tanto. Gli errori, pesanti, ci sono stati, è evidente, anche se in buona fede. La Roma ha pagato il pedaggio. Ci vuole un po’ più d’attenzione in queste circostanze, e lo dice uno che ha vissuto momenti di forti tensioni”.

Parlando di campo, la Roma ha pareggiato in casa del Manchester City sotto con la Juventus ha rimontato la partita sul 2-1 per poi perdere nel finale. Può essere l’anno giusto per i giallorossi?

“Si, penso che è l’anno giusto, ma bisogna avere calma. La Roma ha la potenzialità tecnica per reggere questi confronti. Garcia è il punto di riferimento sotto questi concetti, prendendo visione di quello che viene fatto bene e che viene fatto male. Molto è stato fatto bene, qualche altra cosa non ha funzionato e quindi un tecnico valido prende visione di questo e migliora la squadra.

Con il gol al Manchester City, Totti è diventato il giocatore più longevo ad aver segnato nella Champions League: dove può ancora arrivare il capitano della Roma?

“Ho un forte rapporto con lui e con la sua famiglia, sono il suo primo tifoso e lo dico con orgoglio. Fino a quando avrà voglia e i suoi comportamenti eccellenti allora potrà ancora fare bene. La sua famiglia l’ha fatto crescere correttamente, lui è il massimo per il calcio italiano.

Può raccontarci un aneddoto che riguarda Totti?

“Ricordo che aveva una vespa e io non ero d’accordo perché poteva farsi male andando in giro per Roma e ne parlai con la famiglia e insieme a loro parlammo anche in chiave alimentare.

Ai tempi di Brescia allenò anche Roberto Baggio: chi è più forte tra lui e Totti?

“Li prendo entrambi e li faccio giocare insieme, così mi ricrescono i capelli…”