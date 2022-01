Mbappé, elogio a sorpresa per il suo impegno nel sociale da… Macron

Parole importanti dal presidente francese

Nelle scorse ore la CNN aveva reso nota un'intervista rilasciata dalla stellina del Psg e della Francia Kylian Mbappé a proposito dell'impegno che i calciatori devono mettere per combattere in prima persona il razzismo . Ora, a conferma del grande lavoro del campione francese a proposito di temi delicati dal punto di vista sociale, è arrivato anche l'elogio nei suoi confronti da parte di Emmanuel Macron , presidente della repubblica francese.

In un articolo su L’Equipe, la massima carica del paese transalpino ha così scritto del classe ‘99: "Lontano dagli eccessi che a volte accompagnano la celebrità, Mbappé incarna la calma, l'ambizione pacata, lo sguardo verso le stelle ma la testa sulle spalle. Ha scelto il rischio dell'impegno. Per la vaccinazione, contro la violenza, in comunione con le emozioni del Paese, Mbappé ha una consapevolezza rara del suo ruolo, del peso delle sue parole, della forza delle sue azioni". E ancora: "Ha dimostrato le qualità dei più grandi: lucidità, coraggio, resistenza". Complimenti che non si ricevono certo tutti i giorni...