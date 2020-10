Mbappé, il triste annuncio sui social: il piccolo Lucas non ce l’ha fatta

Sono storie che spesso, nonostante il grande dolore, è giusto raccontare. Quella di Kylian Mbappé e il piccolo Lucas è la storia di un’amicizia, nata in circostanze sfortunate, soprattutto per il giovanissimo bambino.

Solamente pochi giorni fa, nell’ultima sfida di campionato, la stella del Paris Saint-Germain aveva esultato con una maglia dedicata al ragazzo. In queste ore, però, la triste notizia: Lucas è morto. Ha perso la sua battaglia contro il cancro.

Mbappé: il triste annuncio social

Attraverso un post sulla propria pagina Instagram, Mbappé ha voluto comunicare ai suoi fan e a tutto il mondo che Lucas, il suo amico Lucas, non c’è più. “È con grande emozione che vi informo che Lucas è andato a unirsi alle stelle”. ha scritto il fuoriclasse del Psg. “Difficile trovare le parole ma è necessario rendere omaggio a questo ragazzo pieno di amore, simpatia e soprattutto coraggio che mi ha insegnato tanto e con cui ho creato un forte legame”, ha detto l’attaccante che poi rivolgendosi al bambino ha aggiunto: “Cercherò di renderti orgoglioso perché tu sei il vero eroe. Tu che meriti tutte queste lodi per aver combattuto la tua malattia per più di 10 mesi senza mai lamentarti. Sono estremamente orgoglioso di essere stato tuo amico fino ai tuoi ultimi respiri e, credimi, lo sarò per sempre. Possa Dio concederti la via per il paradiso, mio ​​piccolo angelo. Ti voglio bene. Kylian”.