McKennie sospeso da match degli USA per violazione protocolli Covid: scuse social

Il centrocampista della Juventus fa mea culpa su Instagram

Non solo il caos di Brasile-Argentina, anche in casa USA qualcosa non è andato come previsto in termini di violazione dei protocolli Covid-19. Infatti, come poi rivelato dal diretto interessato, il centrocampista della Juventus Weston McKennie non ha preso parte alla sfida di qualificazione al prossimo Mondiale fra i suoi Stati Uniti e il Canada per ragioni simili o identiche.