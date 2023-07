Menez, addio Reggina: il saluto social dopo tre anni

Per il giocatore sono stati tre anni in cui ha conquistato l'affetto della piazza. Arrivato nel luglio 2020, Menez è riuscito a totalizzare in Serie B 67 presenze totali condite da 13 gol e 5 assist. Il 30 giugno il suo contratto con il club è scaduto e non c'erano le intenzioni di prolungare, ancora di più in questo momento di incertezza relativamente a dove giocherà la società il prossimo anno.