Meret tra Buffon e la Nazionale: “Voglio essere come Gigi. Penso all’Europeo”

Alex Meret pensa al presente ma dà uno sguardo anche al futuro e al capitolo Nazionale. Il portiere del Napoli si è raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport, soffermandosi anche sui modelli avuto da piccolo e sugli idoli che ancora oggi segue. Il giovane estremo difensore ha vissuto una stagione particolare: partito come titolare, col cambio di allenatore non ha trovato poi molto spazio anche se adesso ha la sua occasione per tornare ad essere il numero uno azzurro.

Meret: idolo e Nazionale

“Provare a diventare Buffon”, ha detto Meret ammettendo quale fosse il suo desiderio da piccolo. “Era il mio idolo, mi interessava crescere per provare a diventare forte come lui. Le classifiche non si possono fare, soprattutto con calciatori di epoche diverse. Però tra i più grandi di tutti i tempi lui c’è, poi ognuno sceglie il preferito. E io voto Buffon”. E sul futuro: “Europeo? I posti saranno tre e questo è un Paese di portieri, con una tradizione che viene rispettata. L’Europeo è lontano ma è chiaro che quello diventa un obiettivo. Ci andrà chi giocherà e dimostrerà di meritarlo e io spero di esserci. Gigio (Donnarumma ndr) ha già quasi duecento partite alle spalle, niente male. Però sarà una bella sfida, trasparente ed entusiasmante, per tentare di scalare le gerarchie”.

