Messi compie gli anni, il Pescara gli fa gli auguri in modo… speciale

Lionel Messi compie gli anni. Sono 33 per il sei volte Pallone d’Oro argentino che ha celebrato nella notte un altro prestigioso traguardo in Liga.

Tanti i messaggi che La Pulce riceverà quest’oggi, ma uno in particolare sta scatenando l’ironia social in Italia. Il Pescara ha voluto ritagliarsi un momento di gloria con un tweet molto simpatico in cui celebra il numero 10 del Barcellona.

Pescara: auguri speciali a Messi

Un fotomontaggio molto simpatico. Questo il modo scelto dal Pescara per fare gli auguri di compleanno a Lionel Messi. Un articolo di giornale dal titolo: “Il mio unico rimpianto? Non aver giocato a Pescara“. Fantasioso e originale il tweet del club abruzzese che ha generato l’ironia social di tutto. Chissà se Messi risponderà…

