Messi: “Critiche per festeggiamenti dopo Mondiale? Ingiuste. Ho parlato con Mbappé e…”

Non solo la verità sulla "preghiera" al momento del rigore decisivo di Montiel, Lionel Messi , a Olé, ha raccontato molto altro relativamente al trionfo al Mondiale in Qatar con la sua Argentina .

Proprio su Mbappé, Messi ha raccontato: "Abbiamo parlato brevemente dei festeggiamenti, di come la cosa era stata vissuta in Argentina. Niente di più: ho perso anche io, mi sono trovato da quella parte e non volevo parlarne, quindi lo capisco e non voglio toccare l'argomento. Ma tra me e lui va tutto bene".