Messi non bada a spese: acquistato appartamento di lusso a Miami per 7.3 milioni

La Pulce del Barcellona avrebbe comprato una struttura di 511 metri quadrati

Futuro tutta da decidere per Lionel Messi , stella del Barcellona , che oltre che far parlare il campo, con i recenti risultati positivi del club, tornato in corsa anche per vincere la Liga , passa alla cronaca per un nuovo acquisto immobiliare. Ebbene sì, perché il 10 argentino avrebbe comprato un appartamento extra lusso a Miami .

Come spiega anche Marca citando The Real Deal, Lionel Messi avrebbe acquistato un appartamento di ben 511 metri quadrati di cui "solo"195 di terrazzo panoramico con vista sul mare. La nuova dimora de La Pulce avrebbe quattro camere da letto, quattro bagni e una cella frigorifera con una capacità di mille bottiglie di vino. Sarebbe questo l'ultimo acquisto di Lionel Messi , una casa davvero di lusso al nono piano di un edificio di Sunny Isles, a nord di Miami.

Sempre secondo The Real Deal, l'attaccante argentino del Barcellona avrebbe sborsato ben 7,3 milioni di euro per l'immobile, già arredato e affacciato sul mare. L'intero edificio vanta ben 39 piani e dispone di sei piscine, un centro benessere, una palestra, un salone di yoga, un parco giochi per bambini, uno champagne bar e una cantina. L'acquisto non sarebbe arrivato in maniera diretta dal calciatore bensì da un'azienda, la Celromalina LLC, che sarebbe però legata in qualche modo alla famiglia del sei volte Pallone d'Oro.