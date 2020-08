Messi rende omaggio a Casillas: “La nostra rivalità ci ha portato a superare i nostri limiti”

Iker Casillas dice basta col calcio giocato. Nelle scorse ore l’annuncio ufficiale dello storico portiere, bandiera della Nazionale e protagonista con le maglie di Real Madrid e Porto. Tanti i messaggi arrivati all’estremo difensore. Compagni, amici e anche rivali. Ultimo, quello di Lionel Messi che ha affidato ad AS alcuni suoi pensieri su quello che è stato un suo grande avversario durante la carriera.

Messi omaggia Casillas: “Nostra rivalità ci ha reso più forti”

“Iker ha deciso di ritirarsi, ma è passato nella storia del calcio per quello che ha fatto. Non solo perché era un punto di riferimento del campionato, ma anche perché è riuscito a vincere tutto a livello internazionale”, ha ammesso Messi. E ancora: “Sei stato un portiere spettacolare ed è stato davvero difficile averti come avversario, ma guardando indietro penso anche che sia stata una bella rivalità che ci ha costretti a superare noi stessi e i nostri limiti ogni volta che ci siamo confrontati“. Un bel messaggio quello della Pulce per uno dei portieri più forti di sempre e che, soprattutto, hanno vinto di più nella storia del calcio.

