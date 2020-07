Messi sul Duomo di Milano per presentare Inter-Napoli: la tv di Suning fa sognare i tifosi

Lionel Messi all’Inter. Solo fantacalcio? A vedere quanto pubblicato dalla tv ufficiale di Suning non si direbbe. L’immagine dell’argentino è stata utilizzata per lanciare il match di questa sera tra i nerazzurri e il Napoli. In che modo? Una proiezione de La Pulce con la maglia numero 10 sul Duomo di Milano.

Messi all’Inter: i tifosi sognano

Che qualcosa si stia muovendo appare scontato. E questo è l’ennesimo segnale piuttosto chiaro. Messi all’Inter non è solo fantacalcio. L’ultimo grande nome accostato al club nerazzurro è quello del sei volte Pallone d’Oro che è stato infatti scelto dal canale telematico del gruppo Suning PPTV per la copertina di presentazione del match in programma questa sera tra la formazione di Antonio Conte ed il Napoli. Un’immagine emblematica che lascia poco spazio all’immaginazione. Il riflesso della sagoma del fenomeno argentino sul Duomo di Milano. Una posa tipica di Messi con lo sguardo al cielo. E chissà che anche i tifosi, sicuramente impazziti, non si stiano rivolgendo a Qualcuno lassù per vedere veramente La Pulce a Milano.

QUI PER VEDERE INTER-NAPOLI

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE