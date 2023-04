Morto ex portiere Cecere per un malore. Portò il Messina in B

Tragica notizia per il mondo del calcio ma in particolare per quello del Messina. Si è spento all'età di 50 anni per un malore improvviso Mimmo Cecere ex portiere giallorosso l'eroe della promozione in B dopo lo spareggio contro il Catania nella stagione 2000/01. Lo sfortunato ex calciatore si trovava a casa dei genitori in Campania a Cerinola dove ha avuto un infarto. Con lui era presente il cognato medico, che ha tentato di rianimarlo ma senza riuscirci. I tifosi giallorossi lo ricordano anche perché autore di una delle parate più belle mai viste al Celeste, proprio nel derby spareggio sulla punizione di Criniti, ancora oggi scolpita nell’immaginario collettivo dei tifosi giallorossi che hanno appreso la notizia pochi minuti prima del match contro il Foggia. Cresciuto nelle giovanili del Napoli fu il terzo portiere nella stagione 91/92. Ha giocato anche con Palermo, Nola, Turris, Pescara, Siracusa e Avellino.