Mihajlovic, il saluto della moglie Arianna e il messaggio della figlia Viktorija

Sono passate solo poche ore dall'annuncio della morte di Sinisa Mihajlovice sui social si moltiplicano ancora i messaggi d'affetto per l'ex mister del Bologna e per la sua famiglia. Proprio la moglie, AriannaRapaccioni, e la figlia Viktorija hanno parlato per la prima volta dopo la triste notizia. Sui social sono arrivati i messaggi delle due donne che hanno emozionato davvero tutti.