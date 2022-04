Mihajlovic, la foto dall’ospedale pubblicata dalla moglie Arianna

Scatto social per il mister serbo e sua moglie

Lo aveva annunciato il 26 marzo scorso e da quel momento Sinisa Mihajlovic non ha potuto fare altro che seguire il suo Bologna e salutare i propri cari a distanza. La lotta per prevenire il ritorno della leucemia è troppo importante e necessita di tutte le precauzioni del caso. Eppure, in queste ore, riecco apparire pubblicamente il tecnico rossoblù in compagnia di sua moglie Arianna.