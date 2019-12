Milan, Ibrahimovic e il numero di maglia inedito: ecco la sua scelta

Zlatan Ibrahimovic torna in Serie A. Lo svedese ha detto sì al Milan. Un clamoroso ritorno che riaccende lo spirito dei tifosi rossoneri in una stagione, fin qui, deludente.

Il centravanti ex La Galaxy torna in Italia nel campionato nostrano ed è pronto ad aiutare il Diavolo a risalire la classifica. Resta da capire qualche numero di maglia sceglierà. Né il 9, né l’11: nella sua seconda esperienza al Milan, Zlatan Ibrahimovic indosserà la maglia numero 21. La prima maglia è occupata da Piatek, la seconda da Borini. Nonostante entrambi i calciatori siano in discussione, lo svedese deve prendere una decisione che, stando a quanto riporta Sky, sarebbe già stata presa. Ecco il 21, un numero inedito per Ibra che in carriera aveva già vestito anche il numero 8, il 10 e il 18.

MILAN, ECCO IBRAHIMOVIC