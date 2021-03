Milan, il tifoso Salvini fa una previsione: “Contro il Manchester gol di tacco di Castillejo e rovesciata di Meité”

Non si aspettava una prova così convincente della sua squadra del cuore. Matteo Salvini applaude per lo 0-2 del “suo” Milan contro il Verona e, in tono ironico, fa una previsione in vista della delicata sfida di Europa League del Diavolo contro il Manchester United.

Salvini e la previsione

Commentando uno scatto del Milan su Instagram, Salvini ha voluto complimentarti per la bella prova dei rossoneri al Bentegodi facendo una previsione piuttosto singolare per il match di giovedì di Europa League contro il Manchester United, per altro reduce dal successo nel derby col City. “Ora contro il Manchester mi aspetto gol di Castillejo di tacco e di Meité in rovesciata”, ha scritto il politico. “Grandi ragazzi. Una vittoria di cuore”.