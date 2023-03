Milan, Kalulu: “La Champions e quella telefonata prima del trasferimento in Italia…”

Si parte dal presente ed in particolare dalla Champions League: "20 minuti di Champions sono più intensi di una partita di Serie A", ha detto sorridendo come una battuta. Poi ha spiegato: "Dipende da chi affronti, però è vero che in Italia gli allenatori fanno più attenzione alla fase difensiva. In Francia si difende più in blocco, qui più individualmente, uno contro uno, il che a volte è più un rischio. Però partite contro Napoli e Inter sono sempre le più europee".