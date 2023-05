Milan, senti Nesta: “Leao il volto ma squadra va costruita attorno a…”

Con una Champions League da riconquistare in campionato dopo l'eliminazione patita in semifinale contro l'Inter, il Milan dovrà affrontare le ultime due sfide di Serie A col coltello tra i denti. La prossima gara vedrà il Diavolo contro la Juventus e successivamente contro il Verona che lotta per non retrocede. A parlare del momento della squadra di Pioli e del futuro è stato l'ex storico difensore Alessandro Nesta a Tuttosport.