Milan, svelata la terza maglia 2023-24: il debutto col Verona

Svelata ufficialmente la terza maglia del Milan per la stagione 2023-24.

"AC Milan e PUMA sono orgogliosi di presentare il nuovo Third kit dei rossoneri per la stagione 2023/24. Il design bespoke rappresenta una celebrazione innovativa dell'inclusività, con l'obiettivo di unire la generazione unica e diversificata di tifosi milanisti in tutto il mondo", si legge nella nota.