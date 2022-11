Milan, Tonali leader: “Ottavi di Champions, ci siamo. Pioli? Lo ringrazio perché…”

Intervistato da Amazon Prime Video , in vista della gara odierna tra il suo Milan e il Salisburgo , Sandro Tonali ha presentato così il match: "Perché possiamo arrivare agli ottavi? Abbiamo una stagione in più dentro di noi, abbiamo più esperienza in Europa e siamo più maturi. Questo in Europa fa molto. Già quest’anno lo abbiamo percepito dentro il campo".

Da vero leader, il centrocampista italiano ha parlato anche dei compagni e del mister. In modo particolare di Bennacer, collega di reparto: "Isma è un punto di riferimento per tutti perché ci dà tanti tempi di gioco e noi lo cerchiamo spesso. Sul rinnovo non lo so, ma spero che trovino l’accordo perché lui sta bene qui con noi e gli vogliamo bene".

Poi sul tecnico e il rinnovo: "Gli abbiamo fatto i complimenti, è importante per noi sapere che lui c’è e che non è in discussione. Avere un punto di riferimento così in panchina è importante per ogni singolo giocatore. Per me lo è stato perché abbiamo fatto un percorso insieme in cui mi ha aiutato e lo ringrazio ancora per questo", ha concluso Tonali.