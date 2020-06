Mohamed Zidan: “Sarei potuto essere più forte di Salah. Klopp mi disse…”

Da una parte Mohamed Salah, attaccante del Liverpool ormai affermatosi come uno dei più forti del mondo. Dall’altra Mohamed Zidan, connazionale dell’ex Roma, che sarebbe potuto diventare, forse, più forte del bomber Reds. Lo ha affermato lui stesso ai microfoni della tv egiziana AlNahar spiegando anche che in passato aveva avuto diversi complimenti da… Jurgen Klopp, avuto come tecnico ai tempi del Borussia Dortmund.

Zidan: “Con maggiore impegno e meno infortuni sarei stato più forte di Salah”

Mohamed Zidane ha le idee chiare su quella che sarebbe potuto essere la sua carriera e che, per una serie di motivi, alla fine non è stata… “Vorrei precisare che non ho mai detto di essere migliore di Salah. Semplicemente ho detto che ai tempi del Borussia Dortmund, Klopp mi disse che se avessi avuto il giusto atteggiamento nei confronti del lavoro quotidiano sarei potuto essere migliore di quello che ero. Che avrei potuto ottenere molto di più. Forse anche più di Salah se avessi avuto la sua stessa attitudine e concentrazione”. Ma nella carriera del calciatore egiziano, anche un pizzico di sfortuna: “Ho fatto molte operazioni sulle ginocchia e sulla schiena e questo ha avuto un grande impatto su di me e sulla mia carreira”. Zidan, ormai ex calciatore, vanta comunque una carriera da professionista di tutto rispetto. L’apice, proprio al Borussia Dortmund dove rimase dal 2008 al 2012 e fu allenato proprio da Jurgen Klopp. Per l’ex giocatore anche diverse stagioni con altri club tedeschi come Werder Brema, Magonza e Amburgo oltre, ovviamente, alla squadra Nazionale dove dopo l’U21 e la squadra Olimpica ha giocato dal 2005 al 2012.

