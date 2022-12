Altafini: “Finale Mondiale? Messi merita la coppa ma non posso tifare per lui”

Argentina e Francia si daranno battaglia oggi per aggiudicarsi la Coppa del Mondo 2022. Sarà anche l'occasione per Lionel Messi per provare a vincere, finalmente, il titolo iridato con l'Albiceleste. Tra i tanti che hanno commentato la finalissima, anche José Altafini al QS.

"Messi merita tutto, ma non posso tifare per lui": questo il titolo dell'intervista dove pare evidente il parere dell'ex calciatore. L'ex attaccante anche di Napoli e Juve ha parlato della finale odierna fra la formazione dell'Argentina e quella francese spiegando il suo punto di vista: "Chi tiferò ora? Che domanda terribile... credo per nessuno. I francesi sono antipatici e l’Argentina... insomma, io sono un brasiliano, secondo voi posso mai esultare per un Mondiale vinto dai nostri rivali di sempre? Però....Leo sta facendo qualcosa di straordinario, e il talento è immenso. Diciamo che la coppa se la meriterebbe pure...", le parole di Altafini.