Argentina-Francia, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 16 per la finale del Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Argentina-Francia si gioca oggi, domenica 18 dicembre 2022, alle 16 per la gara valida per la finale del Mondiale in Qatar. C'è grande attesa per il super match che vedrà protagonisti assoluti le due stelle delle squadre: da una parte Lionel Messi e dall'altra Kylian Mbappé.

Argentina-Francia, le ultime Ci siamo! Oggi è il giorno della finale del Mondiale tra Argentina e Francia. Albiceleste che proverà a far vincere a Messi il suo primo titolo iridato. Dall'altra i campioni in carica che cercano il bis.

Scaloni dovrebbe tornare al 3-5-2 per la sua formazione argentina con Lisandro Martinez in difesa, Molina e Acuna sugli esterni e la coppia di centrali Romero-Otamendi. In mezzo ci sarà De Paul con Mac Allister e Enzo Fernandez. In attacco sarà ancora Alvarez la spalla di Leo Messi con Lautaro Martinez in panchina.

La Francia del CT Deschamps, alle prese con i casi di influenza - che sembrano superati - dovrebbe puntare su Lloris in porta, Varane e Upamecano centrali. In mezzo Rabiot recuperato. In avanti Dembelé, Griezmann e Mbappé dovrebbero agire alle spalle di Giroud. Attenzione, però, perché le condizioni del centravanti preoccupano ed è stato provato Thuram a sinistra con Mbappé centrale d'attacco.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Argentina e Francia valida per la finale del Mondiale in Qatar si giocherà, come detto, oggi 18 dicembre alle 16. La sfida della coppa del Mondo potrà essere seguita live in diretta e streaming grazie alla Rai.

L'emittente trasmetterà l'evento in tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Di seguito le probabili formazioni:

ARGENTINA (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, Lisandro Martinez; Molina, De Paul, E. Fernandez, Mac Allister, Acuna; Messi, Alvarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.