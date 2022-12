Benzema, con chi ce l’hai? Il messaggio social prima della finale del Mondiale

Il post social dell'attaccante fa parlare.

Redazione ITASportPress

Messaggio enigmatico sui social di Karim Benzema. L'attaccante francese è al centro di un vero e proprio rebus che riguarda la finale del Mondiale in Qatar in programma domani, domenica 18 dicembre. Il calciatore, ancora persino convocabile dal CT Deschamps per giocare, potrebbe prendere parte alla giornata dei transalpini presentandosi almeno allo stadio ed, eventualmente, anche per ritirare la medaglia al termine del match.

Ma in questi giorni si sono moltiplicate le voci di possibili frizioni tra lui e l'allenatore della Nazionale. Neppure "l'intervento" del presidente Emmanuel Macron che vuole la sua presenza in finale sembrano averlo convinto del tutto. La conferma è arrivata da Instagram, dove il Pallone d'Oro 2022 ha scritto: "Non m'interessa". Il tutto accompagnato da una suo primo piano.

Difficile capire a cosa si riferisca Benzema ma molto probabile che sia un messaggio a proposito di tutte le voci che sono circolate sul suo conto e sul rapporto col CT Deschamps, che si è mostrato irritato dalle domande sul centravanti anche in conferenza stampa.

A questo punto non resta che attendere la gara di domani per capire meglio come andranno le cose.