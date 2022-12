Brasile-Corea del Sud, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per gli ottavi di finale del Mondiale.

Brasile-Corea del Sud si gioca oggi, lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 20 per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Grande attesa per la sfida odierna tra i verdeoro e una delle sorprese di questo torneo iridato, capace di qualificarsi superando nel girone Uruguay e Ghana.

Brasile-Corea del Sud, le ultime Il Brasile è chiamato a dare una risposta alle altre big che hanno già giocato gli ottavi andando a raggiungere Francia e Inghilterra. Per farlo il CT Tite non sa ancora se potrà contare su Neymar, alle prese col recupero dall'infortunio alla caviglia. Per questo, possibile vedere Raphinha, Paquetà e Vinicius alle spalle di Richarlison. Nei Sudcoreani ci sarà ovviamente Son a fare da collante tra centrocampo e attacco. In difesa sarà Kim del Napoli a dirigere il reparto.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Brasile e Corea del Sud andrà in scena, come anticipato, oggi, lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 20 per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Gli appassionati di calcio potranno assistere alla sfida in diretta tv e in streaming.

Sarà la Rai a dare questa possibilità. In tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Di seguito le possibili formazioni della gara:

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Raphinha, Paquetà, Vinicius; Richarlison. All. Tite

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kwon Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Jung Woo-Yong, Hwang In-Beom; Son Heung-Min, Lee Jae-Sung, Lee Kan-Gin; Cho Gue-Sung. All. Bento