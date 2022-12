Croazia-Marocco, le probabili formazioni e dove vederla

Croazia-Marocco si giocherà oggi, sabato 17 dicembre 2022 per la finale terzo-quarto posto del Mondiale in Qatar. Grande attesa per una gara che nessuna delle due formazioni intende snobbare e che rappresenterebbe, in ogni caso, un grandissimo traguardo.

Croazia-Marocco, le ultime

Grande attesa per la "finalina" tra Croazia e Marocco he si daranno battaglia per un traguardo comunque di grande prestigio. Si gioca la sfida per il terzo quarto posto del torneo in Qatar e nessuna delle due intende perdere. La formazione di Dalic si affiderà con ogni probabilità a Kramaric in attacco con Perisic e Vlasic. In mezzo al campo Modric accenderà la luce. Dovrebbe non recuperare, invece, Brozovic. In porto Livakovic, tra i migliori dei croati in questo torneo.