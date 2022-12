Francia, Benzema avrebbe potuto giocare gli scontri diretti: “Vittima di Deschamps”

La Francia giocherà questa sera la semifinale del Mondiale contro il Marocco e si affiderà, nel ruolo di centravanti, a Olivier Giroud, tra i migliori del torneo per i francesi e in generale tra tutte le Nazionali. Eppure, in casa transalpina, pare esserci del rammarico per non aver visto Karim Benzema in campo in questo torneo.