Francia-Marocco, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per la semifinale del Mondiale in Qatar.

Redazione ITASportPress

Francia-Marocco si giocherà questa sera, mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 20 per la seconda semifinale del Mondiale in Qatar. Chi vincerà la sfida andrà a giocarsi il titolo contro l'Argentina, uscita vincitrice dall'altra gara contro la Croazia.

Francia-Marocco, le ultime Non dovrebbero esserci particolari sorprese nelle due formazioni. La Francia del CT Deschamps si affiderà a Lloris tra i pali. Varane e Upamecano come centrali di difesa. Rabiot in mezzo al campo. Tris dietro a Giroud formato da Dembelé, Griezmann e Mbappé.

Il Marocco, rivelazione del torneo, si affiderà a Bounou in porta. Hakimi esterno di destra che sarà protagonista della sfida nella sfida con Theo Hernandez. Amrabat leader del centrocampo. Ziyech, En-Nesyri e Sabiri che potrebbero formare il tris di movimento in avanti.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Francia e Marocco di oggi, come detto, andrà in scena alle 20 e sarà valida per la seconda semifinale del Mondiale in Qatar.

Per gli appassionati di calcio e tifosi delle due formazioni la gara potrà essere vista in diretta tv e streaming sulla Rai. In particolare in tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Di seguito le probabili formazioni:

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Upamecano, Varane, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. All. Deschamps

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Sabiri. All. Regragui.