Francia, Lloris: “Rispetto e ammirazione per il Marocco. Deschamps? Ci ispira”

Non solo il CT Didier Deschamps , nella conferenza stampa di vigilia della semifinale Mondiale contro il Marocco è intervenuto anche il portiere e capitano della Francia , Hugo Lloris .

Sul Marocco, Lloris ha detto: "Possiamo e dobbiamo avere solo rispetto e ammirazione per il loro percorso. A questo livello non c'è possibilità di battere Belgio ed eliminare Spagna e Portogallo se non si è una squadra coesa. Ci stiamo preparando a tutto con calma, anche al clima ostile che ci sarà allo stadio", ha detto il portiere francese. "Dobbiamo mantenere questa serenità che abbiamo, il fatto di essere forti nei momenti clou della partita".