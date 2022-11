Francia, malcontento in squadra per colpa dello staff medico

Il giornalista Romain Molina , che collabora anche per importanti qyuotidiani come il Guardian, la BBC, la CNN e il New York Times, attraverso il proprio profilo Twitter, ha rivelato dei retroscena che descrivono lo stato d'animo della rosa dei Galletti in vista di questa rassegna iridata in Qatar.

SFIDUCIA - "Non sono un medico, ma posso dire che c’è una vera e propria sfiducia dei giocatori nei confronti dello staff medico della Francia", si legge nelle parole del giornalista. "In particolare sui protocolli di recupero. Sono passati anni e il problema non è mai stato risolto. I giocatori francesi non hanno fiducia nei protocolli di recupero dagli infortuni del dottor Franck Le Gall da tempo. Attenzione a quanto era successo con Mike Maignan: il dottor Le Gall gli aveva chiesto sforzi (salti e non solo) andando contro il protocollo di recupero fissato dal Milan per il rientro del portiere".