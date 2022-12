Gignac a sorpresa: “Sono francese ma vorrei che Messi vincesse il Mondiale”

Lo ha detto in conferenza stampa lo stesso CT della Francia Didier Deschamps : "Anche qualche francese vuole che Messi vinca il Mondiale". La conferma è arrivata da un volto ben noto al calcio transalpino, l'attaccante André-Pierre Gignac che non ha nascosto la stima verso Lionel Messi e l'Albiceleste.

Il centravanti, oggi al Tigres, ha spiegato a Fox Sports, dopo la vittoria dell'Argentina contro l'Olanda, come il suo desiderio sarebbe quello di vedere il sette volte Pallone d'Oro alzare la Coppa del Mondo: "In Argentina vogliono che Messi vinca il Mondiale. Sono francese, ma vorrei che Messi vincesse questo titolo perché se lo merita per tutta la sua carriera. Il suo comportamento è quello di un leader. Fa ancora magie".