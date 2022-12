Inghilterra, Southgate ha un piano per fermare Mbappé: lo prepara… da 2 anni

La mossa tattica del CT inglese per fermare l'attaccante rivale.

Dopo una pausa di qualche ora, il Mondiale in Qatar riprende con le sfide dei quarti di finale. Spicca il match che andrà in scena sabato 10 dicembre tra Inghilterra e Francia dove la Nazionale di Gareth Southgate sarà chiamata a vedersela con i campioni in carica e con il gioiellino Mbappé.